Três pessoas foram baleadas na tarde deste domingo (5/2) durante troca de tiros dentro do hipermercado Carrefour, na T-9, Região Sudoeste de Goiânia.

Duas ambulâncias do Samu e uma viatura do corpo de bombeiros foram enviadas ao local para prestar socorro. Viaturas e um helicóptero do Grupamento de Radiopatrulha Aérea (Graer) da Polícia Militar também estão no local.

Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas e nem a motivação dos disparos.