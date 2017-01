Tremor de terra assusta moradores de Novo Planalto

Apesar de relato dos moradores, observatório sismiológico ainda não divulgou registro de evento sísmico na região

Os moradores do município de Novo Planalto, no norte de Goiás, divisa com o estado do Tocantins, foram surpreendidos na noite da última sexta-feira (27/1) com um tremor de terra.

O evento sísmico teria ocorrido por volta de 22 horas da noite. Segundo relatos, houve um barulho como de trovão e o abalo pôde ser observado em móveis e na estrutura das casas. Apesar do susto, não há registro de danos maiores ou feridos.

Até o fim da tarde deste sábado, o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília não havia registrado nenhum evento sísmico na cidade. A última ocorrência de abalo na região registrada pelo observatório foi no último dia 11 de janeiro, no município de Santa Tereza de Goiás, a 90 km de Novo Planalto. O evento registrado foi de magnitude 3 na escala Richter.