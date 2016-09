TRE determina impugnação parcial da coligação de Tormin em Luziânia

Problema no registro da ata levou Juíza a acatar parcialmente ação do Ministério Público Eleitoral, considerando irregular a DRAP da chapa “Luziânia no Caminho Certo”

O prefeito de Luziânia e candidato a reeleição, Cristóvão Tormin (PSD) teve a coligação parcialmente impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) por um problema no registro da ata da coligação “Luziânia no Caminho Certo”.

A decisão da Juíza Eleitoral Flávia Nagato, da última segunda-feira (12/9), acatou parcialmente questionamentos da coligação “Luziânia da Verdade”, do candidato Marcelo Melo (PSDB), e de ação do Ministério Público Eleitoral, reconhecendo irregularidades no Demonstrativo De Regularidade De Atos Partidários (DRAP).

Segundo entendimento, a ata teria sido modificada, com a inserção de escritos no dia 9 de agosto, cinco dias após a convenção partidária. O candidato a reeleição, juntamente com o membro do PMN, Marcelo Caixeta e o o advogao Dr. Leon Gaspar, foram ao fórum eleitoral por volta das 18 horas do dia 9 para fazer o registro da ata, mas uma funcionária do órgão não recebeu o documento porque o prazo já havia expirado.

Porém, em depoimento um outro funcionário afirmou ter visto o candidato do PSD em uma sala do fórum, escrevendo na ata, que “foi encontrada” no dia seguinte em meio a outros documentos no Cartório Eleitoral. A defesa de Tormin alega que não houve alteração e o candidato estava apenas revisando o conteúdo da ata.

Outra irregularidade considerada pela juíza foi a incongruência entre duas assinaturas da secretária da convenção do partido, Gleide de Sá Ribeiro, no teor do documento.

Ao Jornal Opção, o representante do escritório de advocacia Hyulley Machado, que faz a defesa de Tormin, disse que já interpôs recurso nesta nesta terça-feira (13/9) e tem “plena confiança de que as acusações serão provadas falsas”.

“O questionamento da outra coligação de que o candidato Tormin teria alterado a ata já foi provado equivocado, inclusive com um vídeo que está nos autos do processo e que prova que isso não ocorreu. Quanto às assinaturas, não é possível alegar que existe uma divergência apenas a olho nu, sem o embasamento de uma perícia grafotécnica ou um laudo que comprove irregularidade”.

Um assessor da campanha de Cristóvão Tormin afirmou ao Jornal Opção que o prefeito tem plena convicção de que a situação será resolvida de maneira rápida e confirmou que a campanha continua normalmente.