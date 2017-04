Tradicional Jepp Cross movimenta cidade no interior de Goiás neste fim de semana

Evento, realizado em Sanclerlândia, faz parte do calendário oficial do Estado e deve reunir mais de 20 mil pessoas de todo o país

Tem início nesta quinta-feira (6/9), em Sanclerlândia (a 130 quilômetros da capital), a 22ª edição do Jeep Cross, tradicional evento esportivo que faz parte do calendário oficial do Estado e recebe visitantes de todo o Brasil.

A programação inclui, além das corridas, shows musicais com duplas sertanejas e banda de pop rock, organizados em parceria com a boate Santafé Hall, de Goiânia. A expectativa é que a edição deste ano reúna mais de 20 mil pessoas.

Segundo o prefeito de Sanclerlândia, Itamar Leão (PSDB), o evento contará com uma das maiores estruturas de sua história. “Estamos trabalhando incansavelmente. O Jeep Cross 2017 tem tudo para ser o melhor de todas as edições”, garantiu.

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD), parceiro do município, também esteve presente no lançamento do Jeep Cross, realizado nesta semana na casa de shows. “É um evento muito importante para o estado. Tenho certeza que a edição deste ano vai dar o que falar”, avaliou.

Evento

Em 1994, os jeepeiros Luís Henrique e André Alexandre firmaram parceria com o então vereador Itamar Leão — atual prefeito de Sanclerlândia –, para criar o maior evento do gênero em todo o país: o Jeep Cross, competição que coloca a pequena cidade em evidência nacional, todos os anos.

A primeira edição ocorreu em 1995 e contou com 17 jeepeiros de Goiás e do Distrito Federal. Mesmo instalado numa área sem infraestrutura adequada, o evento reuniu mais de 4 mil pessoas.

De lá para cá, o Jeep Cross de Sanclerlândia só cresceu e, atualmente, reúne fãs do esporte de vários estados brasileiros, com público que ultrapassa a marca de 25 mil pessoas.

Restaurantes, boates, shows, apresentações artísticas e outras opções de entretenimento e lazer completam a festa em Sanclerlândia durante os dias de evento, fomentando a economia local.

Programação

Dia 6/4 (quinta-feira)

Som automotivo

Dia 7/4 (sexta-feira)

Show com Mr.Gyn

Dia 8/4 (sábado)

A partir das 8 horas – Treino Livre

14 horas – Classificação da Categoria 4×2

Noite – Show com Jads & Jadson

Dia 9/4 (Domingo)

9 horas – Final da Categoria 4×2

10 horas – Início da Classificação 4×4 Tradicional

13 horas – Início da Classificação 4×4 Força Livre

16 horas – Final da Categoria 4×4 Tradicional

17 horas – Final da Categoria 4×4 Força Livre