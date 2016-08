Tradicional festa do calendário cultural goianiense, Bon Odori começa nesta sexta-feira

Festival organizado pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás chega à sua 14ª edição celebrando costumes japoneses no Clube Kaikan

Com status de um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural goianiense, o Bon Odori começa nesta sexta-feira (26/8) no Clube Kaikan. Esta é a 14ª edição do festival, que segue até sábado (27) com um pouco da música, dança, culinária e arte do Japão. A expectativa é de 8 mil pessoas passem pela festa durante o fim de semana.

A organização do Bon Odori é toda feita pela Associação Nipo-Brasileira de Goiás, que celebra, na capital, uma das festas mais importantes do Japão. Segundo a crença popular, agosto é o mês em que as almas dos parentes que já morreram voltam para a Terra para visitar seus familiares. Para recebê-los adequadamente, se organiza uma grande festa com comida, dança e música.

São eles quem preparam as comidas, que vão desde sushis e sashimis a guiozas, tempurás e udons, além de cuidarem da decoração, que inclui práticas milenares: Origami, as famosas dobraduras; os arranjos artísticos chamados Ikebana; e caligrafia.

Entre os destaques da programação estão grupos de Taikô, um tambor que faz parte da cultura japonesa há mais de 1.500 anos, e de dança. Além de assistir às apresentações, os convidados podem participar e aprender a dançar músicas tradicionais.

Outros temas atuais, como o jogo Pokemon GO e as Olimpíadas, cuja próxima edição será sediada em Tóquio, no Japão, também serão explorados na festa, além de outros elementos culturais já consagrados. É a oportunidade de experimentar pratos típicos, conhecer doces e um pouco dos tradicionais mangás e animes, que fazem muito sucesso entre os jovens.

Os ingressos antecipados, vendidos na Tribo do Açaí, custam R$ 40 e dão direito a um Yakisoba. Na porta, o preço sobe para R$ 50. O estacionamento no local custa R$ 15 para carros e R$ 10 para motos e a festa começa às 19h30.

Serviço

Bon Odori 2016 – 14ª Edição do Festival de Música, Dança, Culinária e Artes Japonesas

Data: Sexta-feira (26/8) e sábado (27/8)

Horário: Das 19h30 às 23h30min.

Local: Clube Kaikan (ANBG) – Av. Planície S/Nº, Conjunto Itatiaia (ao lado do Clube dos Bancários, próximo ao Campus Samambaia da UFG).

Ingressos (limitados): R$40,00 antecipados e R$50,00 na portaria (sujeito a disponibilidade) – Valendo uma porção de yakisoba, à venda na Tribo da Açaí