“Trabalhamos para acelerar o desenvolvimento desta cidade”, diz Gustavo Mendanha

Prefeito fez balanço do primeiro mês da gestão, em que articulou recursos para Aparecida, formalizou parcerias e dialogou com o setor produtivo e a população

À frente da Prefeitura de Aparecida de Goiânia há pouco mais de um mês, Gustavo Mendanha (PMDB) vem realizando uma série de articulações e parcerias para a cidade. Em Brasília, articulou junto a ministérios e outros organismos de financiamento. Também formalizou parcerias com a Saneago e a Polícia Civil e garante “não abrir mão” do diálogo com setor produtivo e demais segmentos da sociedade e, principalmente, do contato direto com a população.

Ele destacou sua equipe anunciada no dia 1º de janeiro, quando já ocorreu a primeira reunião com o secretariado. “Somos uma grande equipe, tenho pessoas muito competentes ao meu lado”, afirmou. O peemedebista também buscou se inteirar de todos os projetos em andamento na administração municipal; a lista dos que serão prioritários na sua gestão; e a quantidade de recursos já garantidos para alguns deles. “Vamos acelerar o progresso desta cidade”, reforçou.

Segundo ele, o quadro positivo das contas públicas — o ex-prefeito, Maguito Vilela (PMDB), deixou recursos em caixa da ordem de R$ 80 milhões — permitiu que a folha de pagamento de janeiro fosse quitada no último dia 3, permitindo aos servidores que o saque fosse feito já no dia 1º de fevereiro. E mais 60 novos guardas civis municipais foram convocados por Gustavo Mendanha para integrar a corporação a partir de agora.

Gustavo recebeu, durante o mês, prefeitos e vice-prefeitos de outras cidades goianas que aqui vieram em busca de expertise na captação de recursos federais e viabilização de projetos de grande porte. Estiveram no gabinete representantes de Itumbiara, Iporá, Varjão, Santo Antônio do Descoberto e Jataí. Todos com demandas diferentes (enquanto Itumbiara queria replicar o modelo de hospital municipal, Iporá quer viabilizar projetos de escolas de ensino fundamental com verba do governo federal), mas todos com a intenção de aproveitar a experiência de Aparecida de Goiânia.

Serviços

As aulas da rede pública municipal começaram no dia 19 de janeiro e desde o início do mês, o prefeito acompanha os processos licitatórios da construção de novos Centros Municipais de Educação Infantis (CMEIs) para suprir a demanda por vagas em Aparecida. Foi também em janeiro que Gustavo começou um roteiro de visitas nas unidades educacionais administradas pelo município.

“Quero aperfeiçoar a comunicação com os diretores, discutir iniciativas e propostas para elevarmos ainda mais o padrão de qualidade da educação oferecida a nossas crianças e adolescentes”, explicou o chefe do Executivo municipal no CMEI Azélia de Oliveira, no Residencial Village Garavelo.

Outras ações realizadas pela gestão foram acompanhadas pelo prefeito: Recapeamento asfáltico, pintura de meio-fios, retirada de entulhos, limpeza e roçagem de lotes, podas de árvores, jardinagem manutenção e conservação de áreas públicas nos polos empresariais e industriais e serviços de iluminação e sinalização são alguns destes exemplos. “Tenho orientado os secretários de pastas de serviços que realizem ações integradas para atender a população”, disse.

O prefeito tem ressaltado, com freqüência, a importância do trabalho integrado de sua equipe de secretários. Tem participado de vários eventos ao lado deles, como inaugurações e entrega de benefícios. Paralelamente, tem buscado, com alguns deles, incrementar as parcerias com o governo do Estado. “Vou manter o diálogo que sempre houve e espero que o Estado ajude mais a cidade de Aparecida porque, de fato, nós precisamos deste apoio”, ressaltou.