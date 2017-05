Trabalhadores do transporte coletivo de Goiânia aprovam greve para próximo dia 15

O Sindicato reivindica que os salários sejam reajustados com o dobro da inflação do período e que o ticket alimentação seja reajustado em 25%

Após assembleia neste domingo (7/5), os trabalhadores do transporte coletivo de Goiânia decidiram iniciar uma greve a partir do dia 15 de maio.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado de Goiás (Sindittransporte), “a categoria não pode mais esperar por um reajuste digno e que recomponha as perdas sofridas pela inflação, além do ganho real”.

As solicitações teriam sido encaminhadas em janeiro, mas ainda sem retorno.

A categoria reivindica que os salários sejam reajustados com o dobro da inflação do período e que o ticket alimentação seja reajustado em 25%.