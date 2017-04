Tornados no Texas deixam pelos cinco mortos e 50 feridos

Serviço Meteorológico Nacional confirmou que aconteceram na região três tornados

Pelo menos cinco pessoas morreram e quase 50 ficaram feridas nesse sábado (29) devido a tornados em vários condados situados a leste de Dallas, no Texas, estado do Sul dos Estados Unidos, divulgaram neste domingo (30) meios de imprensa locais. As informações são da agência de notícias EFE.

Os condados afetados foram Van Zandt, Henderson e Rains, e as autoridades não descartam que possa aumentar o número de vítimas.

Uma das vítimas circulava em um veículo que foi lançado pelo tornado perto da cidade de Canton, no condado de Van Zandt.

O Serviço Meteorológico Nacional confirmou que aconteceram na região três tornados, que afetaram especialmente as localidades de Canton, Eustace e Caney City.

Por enquanto, foram registrados cerca de 50 feridos, um deles em estado crítico, hospitalizados em unidades dos sistemas regionais de Saúde do Centro Médico do Leste do Texas.

A Cruz Vermelha Americana do Norte de Texas estabeleceu dois refúgios para as vítimas deslocadas pelas tormentas, uma em Canton e outra na localidade de Emory.

Na rede social Twitter, as testemunhas dos tornados publicaram várias fotos e vídeos desses fenômenos meteorológicos extremos.