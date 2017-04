Torcedor “doidão” tatua camisa do Flamengo em tamanho real no corpo

Post viralizou nas redes sociais e divide opiniões

As redes sociais estão em polvorosa nesta sexta-feira (21/4) por causa de um torcedor fanático que decidiu tatuar a camisa do Flamengo no corpo. Até aí não parece nada absurdo, há até uma repórter de Jornal Opção que tem o escudo do Botafogo nas costas.

No entanto, o flamenguista de Joinville (SC) decidiu tatuar “o manto” em tamanho real! Isso mesmo, no vídeo abaixo é possível ver o tatuador se preparando para fazer os contornos da camisa no tórax do rapaz.

A postagem, que já tem 29,2 mil curtidas e mais de 330 comentários, movimentou o Instagram do estúdio Robinho Art Tattoo e dividiu opiniões. Enquanto muitos elogiam a homenagem do torcedor, outros criticam feio.

“Show de bola mano isso é #Mengão ❤ #EssaLoucuraDeSerRubroNegro 🔴⚫🔴⚫”, escreveu um. Enquanto outro rebateu: “A maioria dá galera falando que tá maneiro e tal. Mas ninguém seria tão imbecil quanto esse mané aí. Que cara tosco. Vai ter quantos minutos de fama? Vai ganhar alguma coisa do clube?”

Veja abaixo o vídeo: