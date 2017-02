Tiago Henrique enfrenta seu primeiro júri popular de 2017

Serial Killer já enfrentou outros 27 julgamentos ao longo do ano passado, tendo sido condenado por mais de 20 assassinatos e acumulando uma pena de mais de 500 anos

O serial killer de Goiânia, Tiago Henrique Gomes da Rocha, já condenado por mais de 20 assassinatos, volta a enfrentar o júri popular na próxima quarta-feira (15/2), a partir das 8h30, no 1º Tribunal de Júri de Goiânia.

Na sessão, presidida pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, o vigilante será julgado pelas mortes de Mateus Henrique Rodrigues de Moraes e Karine dos Santos Faria.

Os crimes ocorreram no dia 27 de julho de 2014, em uma sanduicheria na esquina da Avenida Anhanguera com a Rua 208, no Setor Leste Universitário. De acordo com a denúncia, Tiago teria chegado à lanchonete de arma em punho e atirado nos dois jovens pelas costas.