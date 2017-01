Thiago Peixoto usa meme engraçadinho para anunciar projeto que proíbe limite à internet

Deputado federal pelo PSD disse que apresentará proposta que impede operadoras de limitar banda larga fixa

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD-GO) usou o Instagram, na tarde desta segunda-feira (16/1), para “tirar onda” com o colega de partido e ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab (PSD).

Na postagem, o goiano publicou parte de sua entrevista ao site “O Antagonista”, na qual anunciou que apresentará um projeto de lei para impedir que a banda larga fixa possa ser limitada em todo o país. A medida é um clamor das empresas de telefonia e chegou a ser confirmada pelo ministro (que também é presidente do PSD nacional).

“Kassab defendeu limite da internet e achou que nenhum deputado do PSD seria contra. Logo eu que ajudei a aprovar o Marco Civil da Internet! #logoeu #naoaolimitedeinternet”, escreveu Peixoto, se utilizando do meme “logo eu” — que tomou as redes sociais na última semana.

Veja:

Uma foto publicada por Thiago Peixoto (@thiagopeixotogo) em Jan 16, 2017 às 11:23 PST

