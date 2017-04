Cientista goiana que está entre 100 mais influentes receberá Ordem do Mérito Científico

Deputado Thiago Peixoto indicou o nome de goiana para receber homenagem por contribuição científica e técnica para o desenvolvimento da ciência no país

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD-GO) sugeriu a entrega da Ordem do Mérito Científico à médica epidemiologista goiana Celina Turchi, reconhecida pelas pesquisas que ligaram a ocorrência de microcefalia em recém-nascidos ao vírus da Zika. A proposta foi feita nesta quarta-feira (26/4) durante audiência pública na Câmara dos Deputados.

Gilberto Kassab, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, área que é responsável por fazer a homenagem, concordou com a indicação do parlamentar.

O ministro reconheceu a importância do trabalho de Celina. “Sabemos da relevância da pesquisa feita pela Doutora Celina Turchi. O ministério vai tomar as providências e encaminhar o que for necessário para que ela seja homenageada. É um reconhecimento muito justo”, afirmou Gilberto Kassab.

A pesquisadora goiana já teve reconhecimento da revista científica Nature como uma das 10 cientistas mais influentes de 2016 e pela revista norte-americana Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo no último ano.

Homenagem

A Ordem Nacional do Mérito Científico, instituída em 1993, é a mais importante condecoração na área científica e tecnológica do país e destina-se a premiar personalidades nacionais e estrangeiras que se destacaram por sua contribuição ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia.