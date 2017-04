Thiago Peixoto sobe à tribuna da Câmara para defender Marconi

Deputado do PSD destacou avanços dos governos do tucano e disse confiar na justiça: “Vai superar porque tem coragem e resiliência”

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD-GO) usou a tribuna da Câmara dos Deputados, nesta quinta-feira (20/4), para fazer uma defesa do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). “Vai superar qualquer que seja a dificuldade, como tem feito em várias situações, e vai continuar a serviço da política, do Brasil e, mais do que isso, da sociedade. Marconi tem coragem e resiliência para isso”, disse.

Para o parlamentar, as declarações não se tratam de simples opinião pessoal, mas estão calcadas na biografia do tucano. “Estou à vontade para fazer uma defesa transparente e pública do governador Marconi Perillo. Ele tem 54 anos de idade e 30 de vida pública. Foi secretário de Estado, deputado estadual, deputado federal, senador e é governador pela quarta vez. Ele foi testado e aprovado de forma democrática nas urnas em todas as eleições que passou”, ressaltou.

O parlamentar goiano ressaltou o perfil realizador do governador de Goiás. Ele lembrou, por exemplo, da oportunidade em que foi titular da Secretaria de Educação de Goiás, no governo anterior de Marconi, quando ocorreu um salto educacional e a educação pública goiana saltou dos últimos lugares para o primeiro em qualidade, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Além disso, Thiago Peixoto lembrou que Goiás pode ser analisado entre antes e depois das gestões de Marconi Perillo em vários aspectos, em especial no econômico. “Ele também liderou um movimento de transformação e de modernidade no estado, em especial, da economia goiana. Para se ter ideia, o PIB goiano se multiplicou por 10 nos últimos 20 anos, sendo que, em 15 desses anos, o governador Marconi Perillo era quem liderava o estado. Claro que isso é fruto do esforço de todos os goianos, mas também é demonstração de uma liderança forte”, explicou.

O parlamentar do PSD acrescentou os grandes avanços na área social de Goiás promovidos nos últimos 18 anos. Ele citou, por exemplo, os programas Renda Cidadã, Bolsa Universitária e Cheque Mais Moradia, que serviram de inspiração para programas federais como o Bolsa Família, para o ProUni e para o Cheque Reforma. “Marconi é um líder do setor público, que gera movimentos nacionais fortíssimos”, destacou.

Líder regional

Além da importância para os goianos, Thiago Peixoto destacou a liderança regional do governador de Goiás. “Ele foi criador do Consórcio Brasil Central. Além de ser um líder em Goiás, é um líder regional que merece todo o nosso respeito”, disse o deputado, que participou da idealização e consolidação do consórcio, o primeiro do tipo do Brasil, que integra os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e o Distrito Federal. O intelectual Roberto Mangabeira Unger, professor em Harvard, também participou do processo.

Base

Apesar de contar com o apoio teoricamente formal de 13 deputados da atual bancada goiana na Câmara dos Deputados, até agora apenas Thiago Peixoto defendeu publicamente o governador Marconi Perillo. E não é a primeira vez que o ex-secretário faz isso.

Recentemente, quando o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO), usou a tribuna do Senado para criticar o anúncio de obras em municípios goianos feito por Marconi, Thiago reagiu na Câmara. Ele fez uso da palavra e disse não entender o motivo do senador criticar uma ação republicana do governador ao levar benefícios para as cidades.