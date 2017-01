Thiago Peixoto diz que passou da hora de Iris “tomar atitude”

Deputado federal critica dificuldade do prefeito de Goiânia até em formatar o secretariado

Parlamentar voltou a criticar a falta de pulso do prefeito da capital que, prestes a completar um mês de gestão, sequer terminou de indicar sua equipe de governo

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD) usou o Twitter na tarde desta quinta-feira (26/1) para fazer alerta ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), que tem tido dificuldade para nomear o secretariado e ainda não apresentou nenhum projeto para o primeiro ano de gestão.

“Nossa capital não tem tempo a perder. Iris e Goiânia vivem em tempos diferentes. Tudo bem que é cedo para cobrar resultados, mas já passou da hora de ter atitude”, criticou ele.

A Prefeitura de Goiânia é a única entre as capitais que ainda não terminou de montar sua equipe. Anteriormente, Thiago Peixoto, que construiu carreira com base em Goiânia e foi filiado ao PMDB, já tinha criticado a inércia do peemedebista anteriormente.