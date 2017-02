Thiago Peixoto diz que Íris Araújo age como se fosse dona da Prefeitura de Goiânia

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado federal critica prefeito Iris Rezende, que não “consegue resolver a crise”

Fica a impressão que Goiânia não é mais a nossa cidade,Goiânia agora tem Dono ou melhor Goiânia tem Dona….. pic.twitter.com/lt2oSBaldI — THIAGO PEIXOTO (@ThiagoPeixoto) 24 de fevereiro de 2017

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD) usou as redes sociais para criticar, mais uma vez, a inércia do prefeito da capital, Iris Rezende (PMDB), que, há quase dois meses à frente da gestão municipal, pouco fez.

“Me assusta que ele não consiga cuidar das coisas básicas, essenciais. Lixo acumulado, semáforos sem sincronia, postos de saúde sem médicos, crianças sem aulas por falta de professores”, elencou.

Em vídeo, o parlamentar expressou indignação com a maneira como a prefeitura tem sido usada pela primeira-dama, Íris Araújo — que, também em vídeo no canal oficial da Prefeitura de Goiânia, anunciou a criação de uma horta no Paço Municipal. “Nada contra as hortas, mas é tratar a prefeitura como seu quintal”, criticou.

Thiago Peixoto alfinetou o prefeito peemedebista dizendo que achava que ele agia como o “dono” da prefeitura, mas viu que quem manda mesmo é “Dona Íris”.