Thiago Peixoto diz que candidatos precisam debater regulamentação do Uber em Goiânia

Deputado federal alerta para a falta de propostas concretas aos aplicativos de transporte individual

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD) usou as redes sociais para cobrar um debate mais aprofundado por parte dos candidatos à Prefeitura de Goiânia sobre a regulamentação do Uber.

Para ele, o tema precisa ser tratado com urgência: “Percebo que muitos candidatos falam de mobilidade, mas ainda não se posicionaram sobre a regularização do Uber em Goiânia. É um debate moderno e os candidatos não podem fugir deste tema. Temos que olhar para o cidadão”.

Atualmente, tramitam na Casa dois projetos de lei que pretendem regular a prestação do serviço em Goiânia, um do vereador Carlos Soares (PT), apresentado em agosto do ano passado, e outros do vereador Djalma Araújo (Rede), apresentado em junho. Contudo, a discussão segue “emperrada” na Casa de Leis.

Thiago Peixoto defende que a prefeitura de Goiânia regulamente o Uber o mais rápido possível — a gestão do prefeito Paulo Garcia (PT) afirmou, quando o aplicativo chegou à capital, que não faria a regulação por decreto, como em São Paulo.

“Passou da hora de termos uma definição sobre o Uber em Goiânia. Participei desde o começo dessa discussão e tive a oportunidade de trazer a empresa para Goiânia e promover um diálogo com o prefeito, que se mostrou simpático à ideia à época”, lembra o deputado.

Ainda para o pessedista, o conflito entre Uber e táxi vem aumentando em Goiânia. “Defendo a tese de quem tem o poder de escolha é o cidadão. É ele que vai definir se quer se movimentar de táxi, Uber, ônibus ou outros meio de transporte”, arremata.