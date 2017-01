Thiago Peixoto decide seguir PSD e apoiar Rodrigo Maia nas eleições da Câmara

Preferindo votar de acordo com orientação da liderança partidária, parlamentar goiano não apoiará Jovair Arantes (PTB) na disputa

O deputado federal Thiago Peixoto (PSD) afirmou ao Jornal Opção nesta terça-feira (31/1) que irá seguir a orientação do seu partido e votar em Rodrigo Maia (DEM-RJ). “Eu já decidi o meu apoio com base no partido. Se fosse uma decisão pessoal, de relacionamento, eu votaria no Jovair, mas não é”, explicou ele.

Thiago lembrou que a liderança do partido viabiliza a atuação dos deputados da legenda e que não acompanhar a orientação de voto pode dificultar seu trabalho em Brasília.

Questionado sobre a viabilidade da candidatura de Maia, questionada em diversas ações no Supremo Tribunal Federal (STF), Thiago afirmou que ele estará sim na disputa, pelo menos até segunda ordem. “Não posso basear meu voto em uma decisão judicial que não saiu. Se a Justiça o impedir, é um jogo novo, mas por enquanto, ele vai disputar.”

A respeito da manutenção da candidatura de Rogério Rosso (PSD-DF), que decidiu se manter na disputa mesmo com o partido optando por apoiar Maia, Thiago afirmou que o PSD garantiu suporte a ele mas que seguiu outro caminho porque o parlamentar de Brasília não se viabilizou.

“Ele tá conduzindo isso de forma pessoal, acho que não é bom pra ele, nem pro partido. Teve nosso apoio até 20 de janeiro, mas a legenda perde muito espaço com esse tipo de projeto.” De acordo com Thiago, Rosso não tem muito apoio entre os parlamentares do PSD, porque a decisão do líder, Marcos Motta (PSD-MG), foi tomada depois de consultada foda a bancada da sigla, ou seja, os deputados já sinalizaram sua intenção de voto em Maia antes do veredito.