Thiago Albernaz é o mais cotado para assumir presidência do PSDB Goiânia

Como Dra. Cristina Lopes deve desistir da disputa, passe do ex-vereador sobe e tende a superar suplente Cairo Salim

O ex-vereador Thiago Albernaz tem articulado pesado nos bastidores e é, hoje, o mais cotado para vencer as eleições ao diretório Metropolitano do PSDB de Goiânia.

Embora o jogo ainda esteja aberto, pois o suplente de vereador Cairo Salim ainda não desistiu da disputa, Albernaz conta com o apoio de várias alas do tucanato da capital.

Consta que o secretário de Governo do Estado, Tayrone di Martino, é o principal patrocinador da candidatura do jovem — que tenta organizar uma “chapa do consenso” para não deixar arestas.

Thiago Albernaz procurou a também candidata Dra. Cristina Lopes, vereadora e um dos principais nomes do PSDB na capital, que pode desistir do pleito. Um porque tende a ser eleita presidente do diretório Nacional do PSDB Mulher; dois porque já é presidente do PSDB Mulher Goiás e líder do partido na Câmara Municipal; por fim, já havia adiantado ao Jornal Opção que só manteria seu nome caso houvesse convergência.

Há 16 anos no partido, o neto de Nion Albernaz foi eleito vereador em 2012 e concorreu nas eleições de 2016 na chapa do segundo colocado, Vanderlan Cardoso (PSB), à Prefeitura de Goiânia. Hoje faz parte da Executiva estadual do partido.

Cairo Salim, um dos campeões de voto em 2016 para vereador, é considerado “cristão novo” no PSDB e, por isso, teria maior dificuldade de aglutinar apoio. Consta que deve ser vice ou ocupar algum cargo de diretoria.

Eleição

Nesta sexta-feira (28/4), será eleita a chapa com 135 nomes que integrarão o diretório Metropolitano do PSDB Goiânia. No dia 7 de maio, os eleitos votam a executiva, com sete nomes.