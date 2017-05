Thiago Albernaz é eleito presidente do PSDB de Goiânia

O ex-vereador disse que vai trabalhar pela renovação do partido

O ex-vereador Thiago Albernaz foi eleito presidente do Diretório Metropolitano do PSDB de Goiânia neste domingo (7/5) em chapa única e de consenso, conforme antecipou o Jornal Opção. Ele vai suceder Rafael Lousa no comando do partido.

Com um discurso marcado pelo convite à militância tucana a defender o projeto do partido e pela renovação, Thiago Albernaz tem o desafio de mobilizar os filiados, proporcionar uma expressiva votação ao PSDB na capital no próximo ano e envolver a sociedade na discussão sobre política.

“Teremos no ano que vem uma das disputas mais fortes das últimas décadas. Temos um governador e grande líder, Marconi Perillo, uma história e um projeto a defender e vamos trabalhar com força total para isso”, disse, reafirmando que o vice-governador José Eliton será o candidato do PSDB ao governo de Goiás.

O neto de Nion Albernaz disse que vai trabalhar pela renovação do partido, com apoio dos membros da executiva, representantes dos diversos segmentos – como PSDB Jovem, PSDB Mulher e LGBT, entre vários outros – para levar o PSDB para além da estrutura física. “Vamos dialogar nas redes sociais e chamar a sociedade para discutir política”, propôs.