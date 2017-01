Thiago Albernaz deve assumir Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás

Atual presidente da Codego iria para a Secretaria Cidadã na cota do PTB. Apesar de não ser do partido, Júlio Vaz é aliado de Jovair Arantes

O ex-vereador Thiago Albernaz (PSDB) deve assumir a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego). Apesar de não formalizado, o convite é tido como certo nos corredores do Palácio do Pedro Ludovico Teixeira.

Jovem e aguerrido, o neto do ex-prefeito e conselheiro do governador Marconi Perillo, Nion Albernaz (ambos do PSDB), foi candidato à vice-prefeitura de Goiânia na chapa de Vanderlan Cardoso (PSB) em 2016, que terminou em segundo lugar.

Ao Jornal Opção, Thiago afirmou que não foi convidado, mas que acredita na liderança do tucano-chefe e está “a postos” para assumir qualquer desafio.

Caso confirmada a mudança, o atual presidente da Codego, Júlio Vaz, será indicado à Secretaria Cidadã na cota do PTB. Apesar de não ser filiado ao partido, o empresário de Itumbiara é ligado ao grupo do falecido ex-prefeito, José Gomes da Rocha, e não teria veto do deputado federal Jovair Arantes.

Segundo o governo, o objetivo da Codego vai de dinamizar a economia, ampliar e acelerar a industrialização do Estado vão a facilitar, desburocratizar, atrair e aumentar os distritos industriais.