The Pub realiza festa beneficente que arrecadará doações para Araújo Jorge

Casa noturna de Goiânia promove tradicional evento “The Pub Solidário” neste sábado (17/9)

Os empresários Fernando Carvalho e Patrick Costa promovem, neste sábado (17/9), a edição 2016 do “The Pub Solidário” — festa beneficente da boate, localizada no Setor Jardim Goiás, que tem como objetivo arrecadar doações para uma instituição de caridade.

Serão 20 personalidades goianas atuando como bartenders por uma noite, servindo, literalmente, ao próximo. O Hospital Araújo Jorge foi o escolhido deste ano e tem como padrinho o jornalista Kadu Faria.

Para a noite, os convidados devem levar dois litros de leite integral (em caixinha) e terão 50% no valor da bilheteria do evento. Quem comandará as pickups é o DJ grego GSP, acompanhado dos residentes Silver e Paolo.

Os “bartenders solidários” serão identificados por meio de aventais de diferentes cores com a logomarca do projeto, trabalhando diretamente com o público e auxiliados pelos funcionários da casa.

A festa começa a partir das 23h30 para o público em geral.

Solidário

Desde 2009, o evento realizado pelos proprietários do The Pub conta com a presença de personalidades da sociedade goianiense que atuam como “bartenders”, juntamente com os funcionários da casa.

É uma forma solidária de demonstrar que a atitude de ajudar o próximo atinge todos os níveis sociais, políticos, culturais, humanitários e econômicos, explicam eles.

Todos os voluntários participam de um rápido treinamento anterior, que é quando recebem as noções básicas de “como ser bartender por uma noite”. Além de se unirem a uma nobre causa, vivenciam momentos de muita diversão.