The New York Times publica matéria que critica descaso com Art Déco em Goiânia

Reportagem do periódico americano relata “joias” da Art Déco na capital, ao mesmo tempo em que lamenta destruição da paisagem por pichações e o boom imobiliário

Reportagem especial divulgada nesta segunda-feira (9/1) no jornal estadunidense “The New York Times” traz Goiânia como destaque. A matéria assinada pelo jornalista Simon Romero fala sobre os monumentos e prédios públicos da capital com arquitetura influenciada pela Art Déco, além de traçar um panorama atual da jovem cidade de 83 anos.

Na matéria entitulada “The Fading Art Deco Dreams of Brazil’s Heartland” (Os decadentes sonhos da Art Déco do coração do Brasil, em tradução livre), o jornalista relata suas impressões durante visita à capital e se diz surpreso ao encontrar “joias” da Art Déco, ao mesmo tempo em que lamenta a destruição da paisagem por pichações e o boom imobiliário.

A reportagem também discorre sobre a cultura e o hábitos dos goianienses, cita o sertanejo universitário, fala sobre a rede goiana de restaurantes Detroit Steakhouse, e discute o aparecimento de novos empreendimentos na capital goiana, os quais, segundo o autor do texto, “reflete os laços comerciais que ligam a fazenda brasileira à economia global”.

“Ainda assim, não pude deixar de me perguntar como seria Goiânia se tivesse preservado mais de suas primeiras criações arquitetônicas”, reflete. Para conferir a matéria na íntegra clique aqui.