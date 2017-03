Thammy se desculpa por ter nascido trans e Gretchen dá melhor resposta

No Programa Raul Gil, mãe e filho protagonizaram momento emocionante. Veja vídeo

O ator transexual Thammy Miranda participou do Programa Raul Gil, do SBT, no último sábado (11/3) e comoveu as redes sociais ao “entrevistar” sua mãe, a cantora Gretchen. Em um quadro do programa, ele deveria fazer uma pergunta, mas acabou se desculpando por não ter nascido cisgênero (pessoa que se identifica com o sexo que nasceu). “Não é uma opção, é uma condição. Mas, às vezes, os pais constroem um castelo, montam uma história, um sonho, que não podemos corresponder”, disse.

Emocionada, Gretchen respondeu que, há alguns anos, desejou que o filho tivesse sido uma versão sua dos anos 2000, só que hoje tudo mudou. “Vendo você feliz, realizado com esse corpo que tem, com o cabelo curto, por ter retirado os seios, por ser o que realmente você queria, estou muito orgulhosa, eu sou muito orgulhosa. Para mim, o que importa não é a roupa que você usa, com quem você dorme, se é ou não homossexual, o que me interessa é cada dia que você acordar, eu ver o sorriso que tem, saber que é feliz, homem, mulher, não interessa”, asseverou.

Veja o vídeo do momento comovente: