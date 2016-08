Testemunha de Cunha, deputado goiano depõe sobre funcionamento da Câmara

Pedro Chaves (PMDB) afirmou não ter ligação direta com Cunha e que, por estar no quinto mandato, poderia explicar sobre andamento de requerimentos

O deputado federal goiano Pedro Chaves (PMDB) prestou, nesta terça-feira (30/8), depoimento no Supremo Tribunal Federal (STF) como testemunha de defesa do deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Ao Jornal Opção o deputado afirmou que não poderia entrar em muitos detalhes sobre o inquérito, mas que prestou um depoimento rápido em que apenas explicou o funcionamento da Câmara Federal.

Segundo Pedro Chaves, os advogados de Cunha explicaram que ele foi chamado como testemunha por estar em seu quinto mandato e, por isso, conseguiria detalhar como funciona, por exemplo o andamento de requerimentos na casa. “Eu não tinha ligação com ele [Cunha], os advogados explicaram que fui inquerido em função dos requerimentos que a gente fazia”, explicou.

Eduardo Cunha é réu acusado de ter recebido propina de pelo menos US$ 5 milhões, oriunda de contrato de aquisição de navios-sonda pela Petrobras junto a um estaleiro sul-coreano. Para isso, a deputada Solange Almeida (PMDB-RJ), também ré na ação, teria apresentado requerimentos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que tinham como objetivo pressionar o pagamento da propina.

As testemunhas de acusação prestaram depoimento em julho e agosto. As testemunhas de defesa começam, agora, a serem inqueridas. Depois de Pedro Chaves, devem falar os deputados Manoel Júnior (PMDB-PB) e Carlos Sampaio (PSDB-SP). Até quinta-feira (1º/9) outros seis deputados. Mais quatro deputados terão os depoimentos marcados e depois ainda há o interrogatório do réu, requerimentos de provas e acusações.