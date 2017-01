Teste chocante comprova como celular distancia e torna as pessoas indiferentes

Experimento realizado em shopping de Goiânia alerta para a falta de interação pelo uso excessivo de smartphones

Um experimento social surpreendente mostra como as pessoas têm se distanciado pelo uso excessivo do celular, em especial, dos smartphones.

Realizada pela escola de inglês Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU) e gravada em um shopping de Goiânia, a campanha “Voltar a Falar” convida algumas pessoas que estão na praça de alimentação a participarem de um teste de atenção.

Sem revelar como funcionará, uma atriz que se passa por uma pesquisadora pede apenas o número do celular dos participantes — com idades variadas, de crianças a idosos. Algum tempo depois, via mensagem, solicita que um deles deixe a mesa e vá ao banheiro.

Lá, a equipe muda algo da roupa do escolhido, que volta a mesa sem falar nada. No vídeo, é possível ver que nenhum dos que ficaram reparam na mudança. Nem mesmo as mães que acompanham os filhos repararam.

Segundo o diretor do CCBEU Anderson Pádua, o objetivo da ação era descobrir o nível de percepção em relação ao acompanhante e “verificar o quanto a atenção excessiva à tecnologia pode também impedir o diálogo e as relações presenciais”.

Para conferir a campanha clique aqui