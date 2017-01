Terremoto de magnitude 4,6 causa pânico em moradores do Maranhão e do Piauí

Epicentro foi registrado no município de Belágua (MA) durante a manhã desta terça-feira. Prédios públicos chegaram a ser evacuados em algumas cidades

Um terremoto de magnitude 4,6 na Escala Richter foi registrado no estados do Maranhão e do Piauí na manhã desta terça-feira (3/12), por volta das 10h45. O tremor foi confirmado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo o instituto, o epicentro do terremoto foi registrado no município de Belágua (MA) e os tremores foram sentidos na capital São Luís e em outros diversos municípios. Moradores de Teresina, no Piauí, também relataram via redes sociais ter sentido tremores.

Apesar do Centro de Sismologia da USP confirmar a magnitude de 4,6, veículos de comunicação chegam a falar que na cidade de Belágua e outras regiões o tremor sentido teria sido de 5,0. Já o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UNB) confirma tremor de terra de magnitude 4,7.

Conforme imprensa local, a sede do Tribunal de Contas do Maranhão e o 7º Juizado Especial Cível, em São Luís, chegaram a ser evacuados. O mesmo ocorreu em prédios de Teresina, segundo relatos. Vídeos publicados na internet mostram os momentos de pânico de moradores logo após os tremores. (Veja abaixo)

Conforme a Escala Richter, terremotos de magnitude entre 4,0 a 4,9 são considerados ligeiros, com um sismo significativo, podendo causar tremor de objetos no interior de casas, mas com danos importantes improváveis.