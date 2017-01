Tempo volta a fechar em Goiânia a partir desta terça-feira. Confira previsão

Temperatura máxima fica entre 30ºC e 32ºC, enquanto a mínima chega a 20ºC

Após dias com o tempo firme e de muito sol, Goiânia deve voltar a receber pancadas de chuvas nos próximo dias. Nesta terça-feira (31/1), o dia permaneceu nublado com previsão de trovoadas em áreas isoladas.

Na sexta-feira (3) e sábado (4), as chuvas se intensificam, com possibilidade de tempestades a qualquer hora do dia. Já a intensidade do vento ficará entre forte e moderada. Ao longo da semana, a temperatura máxima fica entre 30ºC e 32ºC, enquanto a mínima chega a 20ºC.

As informações são do site Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).