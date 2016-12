“Temos ideais diferentes, mas prevalece o respeito mútuo”, diz Marconi sobre relação com Iris

Governador de Goiás comentou em entrevista sobre a expectativa para 2017 e relação com o prefeito eleito de Goiânia

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) concedeu entrevista na última terça-feira (27/12) à TV Anhanguera na qual comentou sobre as expectativas do Governo de Goiás para o ano de 2017. A situação financeira do Estado e o relacionamento com os prefeitos eleitos em 2016, inclusive o de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), foram pauta da entrevista.

“Já falei com o prefeito Iris duas vezes depois das eleições, e já disse que as portas do governo estão abertas para celebrarmos as melhores parcerias […] Temos ideais diferentes, mas sempre prevaleceu o respeito mútuo. O respeito às biografias de cada um. E não vai ser diferente. O goianiense pode esperar de minha parte uma relação absolutamente respeitosa, como sempre fiz”, afirmou.

Desde outubro, o governador tem recebido em Goiânia todos os prefeitos eleitos e reeleitos no Estado para definir de que forma o governo estadual poderá auxiliar as administrações municipais por meio de parcerias e convênios. “Eu me sinto no dever de ajudar os prefeitos. E tenho dado essa palavra para eles de esperança, de ânimo”, disse, ressaltando que as prefeituras sentiram fortemente os impactos da crise econômica. Marconi também discutiu a área da Segurança Pública e fez um balanço de 2016. “Estamos terminando o ano de 2016 melhor do que 2015”, disse.

Sobre o Programa de Austeridade enviado à Assembleia Legislativa é extremamente necessário para que o governo estadual continue a manter as finanças equilibradas, a folha de pagamento em dia, e os investimentos em obras e serviços para a população. “O goiano pode esperar finanças equilibradas, salários pagos, serviços com continuidade e cada vez mais eficientes”, afirmou.