Temer nomeia Grace Mendonça para a Advocacia-Geral da União

Funcionária de carreira do órgão assume chefia no lugar de Fábio Medina Osório. Grace Mendonça é a primeira mulher a assumir a AGU

O presidente Michel Temer (PMDB) nomeou nesta sexta-feira (9/9) a advogada Grace Maria Fernandes Mendonça para assumir a chefia da Advocacia-Geral da União (AGU), no lugar de Fábio Medina Osório.

O anúncio, por meio de nota oficial à imprensa, não deu detalhes sobre os motivos para a substituição. Grace Mendonça é a primeira mulher advogada-geral da União.

Funcionária de carreira do órgão, Grace Mendonça ocupava atualmente o cargo de Secretária-Geral de Contencioso e é ainda professora titular de Direito Constitucional, Processual Civil e Direito Administrativo na Universidade Católica de Brasília.

Dentro da AGU já exerceu também os cargos de Adjunta do Advogado-Geral da União e de Coordenadora-Geral do Gabinete do Advogado-Geral da União. Exerceu, interinamente, o cargo de Advogado-Geral da União, nos termos do Decreto de 18 de dezembro de 2008.