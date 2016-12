Temer faz pronunciamento com “mensagem de otimismo” neste sábado (24)

Peemedebista deve fazer balanço de seus sete meses à frente da Presidência da República, apesar de enfrentar baixa popularidade

Está previsto para este sábado (24/12), um pronunciamento do presidente Michel Temer (PMDB) em rede nacional de rádio e TV. A intenção do chefe do Executivo é transmitir uma “mensagem de otimismo” para o próximo ano e fazer um balanço de seu governo para a população.

Temer deve dizer, por exemplo, que nos sete meses em que esteve à frente do governo — três como presidente interino e o restante como definitivo — tomou medidas para reorganizar o país, mas que há muito para fazer com que o país volte a crescer ainda em 2017. As informações são da Folha de São Paulo.

A expectativa do governo para 2017 é de um crescimento de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), depois de dois anos de recessão. A economia, espera o Palácio do Planalto, deve apresentar melhoras após as medidas anunciadas nas últimas duas semanas.

O governo chegou a anunciar medidas voltadas para a classe trabalhadora, classe média e empresários nas últimas semanas. Mesmo assim, o pronunciamento será feito num momento em que o governo enfrenta baixa popularidade, com índices de desaprovação acima dos 50%, e com economia em recessão.