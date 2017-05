Temer diz que não renuncia à Presidência: “Sei da correção dos meus atos”

Presidente fez rápido pronunciamento à imprensa e garantiu que provará, na Justiça, sua inocência

O presidente Michel Temer (PMDB) disse, durante entrevista coletiva no Palácio do Planalto, que não irá renunciar à Presidência da República. Em discurso agressivo, o peemedebista disse que seu governo viveu seu melhor e pior momentos nesta semana.

“Os indicadores de queda da inflação, números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam. Ontem [quarta-feira, 17], contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção não dimensionada”, lamentou.

Temer garantiu que sempre “honrou” sua história e que jamais autorizou que utilizassem seu nome indevidamente. “Registro que a investigação será território onde surgirão todas as explicações. No Supremo, demonstrarei minha inocência. Não renuncio!”, bradou.

Veja abaixo o pronunciamento completo:

Delação

Segundo informação publicada pelo colunista de “O Globo” Lauro Jardim, o empresário e presidente da J&F (holding que controla a JBS), Joesley Batista, entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o conteúdo de uma gravação na qual o presidente Michel Temer (PMDB) dá o aval para a compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

O encontro teria acontecido no dia 7 de março, no Palácio do Jaburu, em que Joesley Batista aparece contando a Temer que estava dando a Cunha e ao operador Lúcio Funaro — ambos presos no âmbito da Operação Lava Jato — uma mesada de R$ 500 mil para que não assinassem qualquer tipo de colaboração ou delação. Diante da informação, o presidente teria respondido: “Tem que manter isso, viu?”.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, relator da Lava Jato, autorizou abertura de inquérito contra o presidente. Na Câmara, pelo menos três pedidos de impeachment foram protocolados.