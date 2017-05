“Temer deveria retirar projeto da Reforma da Previdência”, diz presidente do PMDB Goiás

Para deputado federal Daniel Vilela, governo não tem votos suficientes para aprovar matéria no plenário

Presidente do PMDB em Goiás, o deputado federal Daniel Vilela afirmou, em entrevista ao Jornal Opção, que a Reforma da Previdência não deve ser aprovada no plenário da Câmara.

Segundo ele, o projeto só passou na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) porque mais da metade do colegiado foi alterada. “Tenho convicção de que o governo não tem número nem perto do necessário para aprovar o projeto”, disse.

Apesar de correligionário e compor a base de sustentação de Michel Temer, o goiano faz parte do grupo de parlamentares que se posiciona contrário à reforma da maneira como foi proposta.

Entre os termos, está a mudança na idade mínima para aposentadoria, que será de 65 anos para homens e 62 para mulheres com o mínimo de 25 anos de contribuição, sendo que para obter o benefício integral, são necessários 40 anos.

“Por mais que mudanças no sentido de tornar a proposta mais equilibrada tenham sido feitas, não dá para justificar para ninguém. O povo colocou na cabeça que estão acabando com a aposentadoria, que será preciso trabalhar ‘até morrer’ para se aposentar”, explicou.

Para Daniel Vilela, o Planalto também errou na maneira de apresentar a proposta à população e inviabilizou qualquer tipo de negociação sobre o texto. “O governo perdeu a guerra da comunicação, não há como discutir, é preciso retirar o projeto de pauta”, sentenciou.

Defendida por outros aliados, a tese do presidente do PMDB de Goiás é de que Temer deve desistir do projeto que tramita na Câmara e desenhar uma novo proposta a ser apresentada. “O governo tem que recuar e somente no segundo semestre enviar uma proposta mais equilibrada. E com uma campanha publicitária mais informativa”, completou.

Nas redes sociais, Daniel Vilela lançou uma enquete para saber o que pensam seus eleitores e internautas sobre a Reforma da Previdência. Segundo ele, o placar está 99% contra e 1% a favor.

Fechar questão?

Questionado sobre a possibilidade do PMDB fechar questão a favor do projeto da Reforma da Previdência, Daniel Vilela disse que as chances são muito pequenas. “Nosso partido tem como característica o respeito a divergências, aos posicionamentos contraditórios. Fechar questão seria algo muito radical”, opinou.

Para o goiano, o governo tem tentado convencer os parlamentares de forma individual, “com as armas que tem”.