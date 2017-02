Temer deve indicar Alexandre de Moraes para o STF, diz colunista

Anúncio pode ser feito ainda nesta segunda-feira (6/2). Outro cotado para a vaga no supremo era o presidente do TST, Ives Gandra Filho

O presidente Michel Temer (PMDB) deve anunciar nesta segunda-feira (6/2) a indicação do ministro da Justiça Alexandre de Moraes (PSDB) para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi publicada pela colunista Vera Magalhães, do jornal Estado de S. Paulo.

Segundo a publicação, o presidente já teria telefonado para os demais “candidatos” à vaga no último domingo (5/2) para informá-los de sua decisão. Além do ministro, outro nome fortemente cotado para o STf era o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Filho.

A análise é de que a definição de Edson Fachin para o lugar do ministro Teori Zavascki na relatoria da Lava Jato anularia os obstáculos para a indicação de Alexandre de Moraes.

Caso seja confirmada a indicação de Alexandre de Moraes, o Ministério da Justiça pode sair das mãos dos tucanos ficar com algum peemedebista. O atual titular da pasta foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e indicação do governador Geraldo Alckmin (PSDB) para integrar a equipe do governo Temer.