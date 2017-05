Temer decide renunciar à Presidência da República, diz jornal

Colunista Ricardo Noblat, do Globo, disse que alguns ministros e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já foram informados

Depois de ter sido gravado por Joesley Batista negociando o pagamento do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o presidente Michel Temer (PMDB) decidiu renunciar ao cargo, segundo o jornal O Globo. A expectativa é que o anúncio seja feito ainda nesta quinta-feira (18/5), provavelmente no pronunciamento oficial marcado para as 16 horas.

Ele já teria conversado com alguns ministros e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que assume o governo até que o Congresso realize eleições indiretas para eleger o presidente que fica no cargo até o final de 2018.

Como a gravação, que integra delação premiada dos irmãos Joesley e Wesley Batista, se refere a atos cometidos durante o mandato de Temer e foram feitas com autorização do STF, elas são legais e estão em conformidade com o que manda a Constituição. Como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, aceitou denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Temer se tornou oficialmente investigado na Operação Lava Jato.