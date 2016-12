Temer anuncia liberação de saques em contas inativas do FGTS

Cerca de 10,2 milhões de trabalhadores poderão retirar os recursos. Governo espera, com a medida, reaquecer a economia brasileira

O presidente da República, Michel Temer (PMDB), anunciou nesta quinta-feira (22) a liberação de saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a redução nos juros do cartão de crédito. Com as medidas, o governo espera aquecer a economia brasileira.

Em relação ao FGTS, os saques estarão disponíveis para os trabalhadores com contas inativas até 31 de dezembro de 2015. O valor das retiradas pode girar em torno de R$ 30 bilhões, o que equivale a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). A mudança vai permitir que, aproximadamente, 10,2 milhões de pessoas retirem o benefício. Em 86% das contas, o valor paralisado não ultrapassa um salário mínimo.

Essas contas são geradas quando o empregado deixa o emprego. Até então, ele só podia sacar a verba ao se aposentar, adquirir moradia própria ou quando completava três anos desempregado. A Caixa Econômica Federal irá divulgar o calendário com as datas dos saques conforme a data de nascimento do trabalhador.

“Estamos flexibilizando essa exigência, o momento que vivemos na economia demanda, ainda que de forma parcial, a uma recomposição da renda do trabalho […] é uma injeção de recursos que vai movimentar a economia. Equivale 0,5% do PIB, sem pôr em risco a própria solidez do FGTS”, afirmou Temer em café da manhã com os jornalistas que cobrem o Palácio do Planalto.

As mudanças no cartão de crédito, por sua vez, ocorrerão na queda dos juros rotativos e no parcelamento a taxas menores dos inadimplementos dessa modalidade de crédito. “No primeiro trimestre, haverá redução de mais da metade dos juros cobrados no cartão de crédito”, disse o presidente.

Além de fazer um balanço dos projetos do governo aprovados pelo Congresso Nacional neste ano, como a Proposta de Emenda à Constituição que limita os gastos públicos, Temer também adiantou que vai lançar mudanças para modernizar as leis trabalhistas.

Na próxima semana, deve ser anunciada a regularização fundiária de imóveis urbanos. (Com informações da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República)