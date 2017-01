Técnico do Atlético Goianiense, Marcelo Cabo está desaparecido

Profissional não é visto desde a madrugada de sábado para domingo

O técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, está desaparecido e não é visto desde a madrugada de sábado para domingo, informou nesta segunda-feira (16/1) a assessoria de imprensa do clube de Goiás.

Segundo informações do site ESPN, Marcelo saiu de carro do prédio onde mora por volta das 3 horas de domingo (15), no Setor Jardim Goiás, e não levou o celular. Desde então, nenhum familiar do técnico teve notícias de seu paradeiro.

O técnico de 50 anos foi contratado pelo time goianiense em maio de 2016 e e levou o time ao título da Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo começou a carreira como treinador em 2004 pelo Bangu, e passou por times do Brasil e Oriente Médio, além de trabalhar como observador no primeiro trabalho de Dunga como técnico da seleção brasileira.