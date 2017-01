Técnico do Atlético Goianiense é encontrado em Goiânia

Marcelo Cabo teria desaparecido na madrugada do último sábado; ele chegou a ser visto entrando em seu apartamento, mas logo desapareceu novamente

O técnico do Atlético-GO, Marcelo Cabo, que estava desaparecido desde a madrugada de sábado (14/1) para domingo (15), foi encontrado nesta segunda-feira (16), informou a Delegacia Estadual de Investigação Criminal (Deic). O técnico passa bem e mais informações sobre o caso serão dadas na terça-feira (17).

Durante a tarde desta segunda (16), Marcelo Cabo chegou a ser visto em sua casa. Segundo o tenente-coronel Wellington Urzêda, ele teria chegado ao apartamento de táxi, que o esperou no subsolo até que ele retornasse e fosse embora de novo. O técnico chegou a ser visto por funcionários do condomínio e não apresentava lesões, ou qualquer mancha de sangue em suas roupas.

Segundo informações do Atlético-GO, Marcelo tinha sido visto pela última vez na madrugada de domingo (15), quando saiu de casa, sem celular e carteira. O caso foi apresentado à polícia da capital no início desta tarde pela diretoria do clube e ficou sob responsabilidade do delegado Valdemar Branco.