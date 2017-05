TCM realiza inspeção na Comurg sobre supersalários

Auditores colheram informações na sede da companhia para analisar denúncias de pagamentos indevidos ao alto escalão

Em andamento ao processo de auditoria na Companhia de Urbanismo de Goiânia (Comurg), o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) realizou, na última quinta-feira (11/5), inspeção in loco para averiguar as denúncias de supersalários na companhia.

Lá, os auditores do TCM verificaram as verbas salariais e a forma de cálculo que tem originado as controvérsias. “Os dados coletados serão cautelosamente analisados pelo TCM para posterior correção das falhas apuradas”, informa o órgão.

Na última terça-feira (10), os conselheiros aprovaram a prorrogação do prazo para a Comurg cumprir integralmente a medida cautelar que determinou o recálculo dos quinquênios concedidos aos empregados da companhia.

A medida, expedida no dia 6 abril de 2017, determinou ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB) e ao presidente da Comurg, Denes Pereira (PRTB), que realizassem o recálculo dos quinquênios concedidos aos servidores, devendo as gratificações serem calculadas sobre o salário-base, como determina a lei.

O objetivo da decisão é dar fim aos supersalários pagos ao alto escalão da companhia, que são alvos de sucessivas ações do Ministério Púbico do Estado de Goiás (MP-GO).