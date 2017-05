Tayrone Di Martino abre exposição fotográfica na Secretaria de Governo

Produzida por Sílvio Sous e Luciano Magalhães Diniz, exposição é um olhar “do gari, do varredor de rua” para monumentos e construções da capital

O secretário de Governo de Goiás, Tayrone Di Martino (PSDB), fez a abertura da exposição fotográfica “Resíduos de Goiânia em preto e branco”, no hall da secretaria de governo, no 6º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Produzida pelo jornalista Sílvio Sous e pelo fotógrafo Luciano Magalhães Diniz, a exposição é um olhar “do gari, do varredor de rua” para monumentos e construções da capital. “O trabalho do Sílvio e do Luciano trazem uma sensibilidade e uma estética únicas, pois mesclam a poesia com a realidade diária dos profissionais da limpeza de Goiânia; mostram um pouco do mundo enxergado por suas lentes”, disse Tayrone.

Tanto Sílvio quanto Luciano são funcionários concursados da Comurg (Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia). O primeiro há sete anos, e o segundo há 12. Mas, além de gari, Sílvio é formado em Letras, dá aulas e é jornalista desde 2005. Luciano é jardineiro, fotógrafo e cursa o 7º período de jornalismo.

“A história começou com uma tentativa de mostrar ao meu filho a importância do trabalho do gari. Eu tinha uma câmera amadora, varria e tirava fotos. Mostrava a ele como ficava limpo, que todo o trabalho é digno e tem sua importância. As fotos, junto com as poesias do Sílvio, se tornaram o livro e essa exposição que trazemos a vocês”, relatou Luciano.

A exposição permanecerá no hall da Segov por tempo indeterminado.