Taxistas fazem novo protesto contra o Uber em Goiânia

Dezenas de motoristas voltaram às ruas nesta terça-feira pedindo o fim do transporte clandestino na capital

Taxistas e mototaxistas de Goiânia e Aparecida de Goiânia voltaram a ser reunir no final da manhã desta terça-feira (30/7) em protesto contra o transporte clandestino, tendo como foco a atuação de motoristas do Uber. Conforme informações do Sindicato dos Taxistas de Goiânia (Sinditáxi), cerca de 300 motoristas participaram da manifestação.

O grupo se reuniu na Praça do Trabalhador no centro da capital por volta das 12 horas, seguindo pela Marginal Botafogo rumo ao Paço Municipal, no Parque Lozandes. De lá, os manifestantes devem se dirigir à sede do Ministério Público de Goiás (MPGO), no setor Jardim Goiás, onde o ato será encerrado.

A ideia é se reunir, ainda nesta terça, com um representante do órgão ministerial para tratar das demandas da categoria. Esta já é a segunda vez no mês de agosto que os motoristas se reúnem para pedir o fim do transporte clandestino.

Na última terça-feira (23), a classe já havia realizado ato semelhante no Aeroporto Santa Genoveva. O protesto da semana passada causou tumulto no local e acabou prejudicando o fluxo de usuários.