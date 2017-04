Talles Barreto assume secretaria de Marconi; Henrique César ocupa vaga na Assembleia

Suplente do PSDB, que representa segmento evangélico, teve 25.070 votos em 2014. Em sessão nesta terça-feira, ele elogiou atuação de seu antecessor no cargo

Depois de muita especulação, o deputado estadual Talles Barreto (PSDB) confirmou sua ida para uma pasta do Governo Estadual. Ele assume na próxima quarta-feira (26/4), no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, a Secretaria Extraordinária de Supervisões das Execuções do Programa Goiás na Frente.

Quem assume sua vaga na Assembleia é o quarto suplente da coligação PSDB/PP/PR/PSD/PTB, Henrique César (PSDB), que obteve 25.070 votos em 2014. Ele esteve presente na sessão ordinária desta terça-feira (25) e elogiou a atuação do seu antecessor: “É um deputado que usa a tribuna, é bastante atuante, tem feito um trabalho muito bom, municipalista”.

Representante de Goiânia e do seguimento evangélico, o deputado prometeu trabalhar por todos os municípios. Questionado sobre as demandas da sua igreja, Henrique disse que o principal ponto a ser destacado é a atuação do grupo: “As igrejas são agentes transformadores, então são companheiros do governo para atuar na diminuição do uso de drogas, de bandidos. O cidadão que vem pra igreja é regenerado, transformado”.

Cantor evangélico, Henrique Cesar Pereira nasceu em Anápolis, tem 35 anos, e é formado em Administração de Empresas. Ele entrou na política há 15 anos, trabalhou no Senado, em Brasília, e tem vínculos com a Igreja Assembleia de Deus, ministério Campinas – Henrique é casado com Priscila César do Carmo, filha do pastor Oídes do Carmo e sobrinha do ex-deputado Luiz Carlos do Carmo, 1º suplente do senador Ronaldo Caiado (DEM).