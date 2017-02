Suspeito de roubar motorista da Uber é preso em Goiânia

Motorista foi assaltada no último sábado (25) e teve celular e veículo roubados; PMGO encontrou suspeito após rastrear o telefone da vítima

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) prendeu, nesta segunda-feira (27/2), um homem suspeito de ter assaltado uma motorista do aplicativo Uber no último sábado (25).

Segundo a polícia, o celular da vítima — que foi roubado junto com diversos pertences e o veículo da motorista — foi rastreado e encontrado na residência de Walison do Nascimento, no bairro Recanto das Minas Gerais. O suspeito foi reconhecido pela vítima e autuado pelo crime de roubo.

A PMGO, então, patrulhou a área e localizou o veículo da vítima. Walison foi agredido por um outro motorista da Uber, que acabou sendo conduzido para a Central de Flagrantes da polícia.