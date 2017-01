Suspeito de matar motorista da Uber após assalto em Aparecida é preso

PM recebeu informações sobre o paradeiro de Kaíque e conseguiu prender o suspeito, foragido desde dezembro do ano passado

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (16/1), Kaíque Anderson Costa de Paula. O jovem é um dos quatro suspeitos do assassinato do motorista da Uber Lindomar Ferreira Santos, ocorrido em dezembro do ano passado. O condutor da empresa foi morto a facadas no Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia.

Além de Kaique, a polícia identificou Jéssica Alves dos Santos e Gustavo Pereira da Costa como suspeitos. O quarto participante do crime ainda não foi identificado. Foram expedidos, ainda em dezembro, mandados de prisão preventiva para os três.

O grupo teria chamado um carro da Uber e rendido o motorista. Lindomar teria sido, então, obrigado a ir até uma agência bancária, no Jardim Monte Cristo, e feito um saque no caixa eletrônico. Depois, a arma de um dos suspeitos teria caído no chão e Lindomar tentou reagir, porém acabou sendo esfaqueado e, não resistindo ao ferimento, morreu no local.

Segundo a PM, a corporação recebeu denúncias sobre o paradeiro de Kaíque, que foi localizado e identificado. O suspeito foi encaminhado para o 3º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia.