Suspeita de bomba causa alvoroço e interdita trânsito no Centro de Goiânia

Proprietário de escritório na Avenida Goiás recebeu encomenda inesperada na tarde desta terça e acionou polícia para detonar artefato

Uma suspeita de bomba em um escritório localizado na Praça do Bandeirante, no centro de Goiânia, interditou o tráfego de veículos na Avenida Goiás na tarde desta terça-feira (18/4).

Conforme informações da Polícia Militar, a corporação foi informada sobre a ameaça após ligação do próprio proprietário do escritório. Aos policiais, ele informou que teria recebido o pacote, apesar de não estar esperando nenhuma encomenda, o que levantou suspeitas.

Uma equipe do Bope foi enviada até o local e procedeu a detonação do artefato. Além da interdição do trânsito no local, a suspeita de bomba gerou tumulto entre moradores da região e comerciantes.

Ainda não há informações sobre quem teria deixado a caixa no escritório e o caso ainda será apurado.