Suposta briga entre filho de Bolsonaro e ex-namorada bomba na internet. Entenda polêmica

Você não me ofende! Confesso que nunca na vida pensei que teria minha vida exposta ao ponto de terceiros se acharem no direito de dizer algo sobre minha vida, sobre meus pensamentos, sobre minhas escolhas. Não. Eu nunca escolhi isso. Mas escolhi ser forte e resiliente perante qualquer situação. E não é você, com esses seus pensamentos machistas e retrógrados que vai me calar ou menosprezar. Tudo que uma sociedade machista quer, é que a mulher se cale. Sinto muito em lhe informar: Eu vou falar! Eu sou livre. E eu escolho como será a minha vida. Aprendi que homens temem mulheres fortes. Cada situação em nossas vidas tem uma lição para nos ensinar. E de todas as situações que eu já vivi, o que eu mais aprendi foi a ser forte. Aprendi a ser forte quando entendi que tinha que me levantar sozinha. Então deixa eu te falar uma coisa muito simples: Pessoas felizes não incomodam ninguém, pois estão muito ocupadas sendo felizes!

A post shared by Patrícia Lélis (@patricialelis) on Jul 10, 2017 at 6:33pm PDT