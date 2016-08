Supermercado em Goiânia vende cervejas especiais com 50% de desconto

Promoção que ocorre na sexta-feira (26) é comemoração ao aniversário da rede de supermercados

Na próxima sexta-feira (26/8), o goianiense poderá comprar cervejas especiais com descontos de até 50%. Em comemoração ao seu aniversário, a rede de supermercados Pão de Açúcar fará a promoção para os Clientes Mais durante todo o dia 26.

Para participar da promoção, é só participar do programa de relacionamentos da linha de supermercados. O cadastro é gratuito e pode ser feito previamente ou na hora por meio de um aplicativo disponível para smartphones com sistema operacional Android ou iOS, ou pelo site do programa.