Superávit primário do governo de Goiás foi R$ 300 milhões maior que o anunciado

Em evento nesta quinta-feira, Marconi Perillo informou que cálculos refeitos mostram cenário ainda mais positivo quanto às contas do Estado

O superávit primário do governo de Goiás em 2016 foi de aproximadamente R$ 900 milhões e não de R$ 600 milhões como chegou a ser anunciado pelo governador Marconi Perillo (PSDB), na semana passada, durante apresentação à imprensa do balanço fiscal do último ano.

Em evento nesta quinta-feira (5/1), o tucano informou que as secretarias da Casa Civil e Planejamento revisaram as contas e a estimativa anterior estava equivocada. “A austeridade vale a pena. Conseguimos dar condições mais dignas as pessoas”, comemorou o governador em discurso.

Com os cálculos refeitos, o superávit primário do Estado no último ano passou a ser 150 vezes maior se comparado a 2015, quando o resultado foi de R$ 6 milhões.