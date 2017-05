Super Frango inaugura expansão em São Francisco de Goiás

Solenidade contou com a presença do governador Marconi Perillo, que destacou a política de incentivo aos bons empreendimentos no Estado

O grupo São Salvador Alimentos (SSA), holding detentora das marcas Boua e Super Frango, sediada em Itaberaí, inaugurou na manhã desta quarta-feira (6) na Fazenda Terra de Canaã 3, município de São Francisco de Goiás, nova expansão da empresa.

Em uma área construída superior a 73 mil metros quadrados, cercada de 402 hectares de mata onde são cultivadas 11 mil mudas nativas e 670 mil mudas de eucalipto, o grupo implantou a sua nova unidade de Produção de Ovos Férteis, com capacidade para produzir cerca de 196 mil ovos férteis por dia, na primeira etapa.

Na segunda etapa, serão 326 mil ovos produzidos por dia. Na terceira, a produção diária será incrementada por parceiros integrados, chegando a 418 mil ovos/dia.

A solenidade de inauguração contou com a presença do governador Marconi Perillo, que destacou a política de incentivo aos bons empreendimentos no Estado.

“Às vezes sou criticado por viajar para o exterior, mas sempre vou levando os empresários para exportarem e trazerem indústrias novas, com o intuito de investir na geração de empregos em Goiás. Não é a toa que, nesses anos em que sou governador, Goiás multiplicou sua riqueza bruta por dez vezes. O PIB goiano saltou de R$ 17 bilhões para R$ 170 bilhões. As nossas exportações foram multiplicadas por 20 vezes”, declarou.

Na ocasião, o empresário José Garrote agradeceu ao governador por prestigiar os projetos de crescimento da empresa. “Ao amigo, minha gratidão, respeito e admiração”, disse para completar: “O senhor sempre me encorajou a ser mais empreendedor, a ter coragem, me motivou e me deu confiança para crescer”.

A São Salvador Alimentos (SSA) é uma das principais produtoras de cortes de frango, embutidos, linguiças e empanados de frango em Goiás. Abastece os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.

Cerca de 23% de sua produção é exportada para 61 países. São mais de 270 mil aves abatidas por dia e a meta agora é atingir 340 mil aves/dia. A empresa estima faturar seu 1º bilhão neste ano de 2016.

O segmento também é um grande gerador de emprego e renda no País. Só a unidade instalada em São Francisco de Goiás está gerando cerca de 200 postos de trabalho na região.

A unidade terá capacidade de alojar 368.220 aves fêmeas e machos para a produção dos ovos. Para a abertura da unidade, a holding investiu quase R$ 90 milhões, o que inclui aquisição de equipamentos de altíssimo padrão tecnológico. A coleta dos ovos é feita em esteira automatizada que os leva até uma sala climatizada, onde serão preparados para o envio ao incubatório, na cidade de Itaberaí.

Todo processo segue normas de produtividade e biosseguridade, o que garante uma produção sustentável. “Este é o foco da empresa. Queremos manter a qualidade que o consumidor já conhece e, com isso, apostamos na tecnologia de ponta para proporcionar o melhor conforto aos animais, tanto na unidade de Recria no distrito de Calcilândia, quanto agora na unidade de Produção de Ovos de São Francisco”, explicou o presidente José Garrote.

A inauguração é uma sequência do projeto de expansão da estrutura da holding que, nesse ano, inaugurou em março a unidade Matriz Recria, em Calcilândia, destinada à criação de matrizes de frango, através de melhoramento genético.

A organização, fundada em 1991 por Carlos Vieira da Cunha e José Carlos Garrote de Souza como uma sociedade limitada, tornou-se uma S/A de capital fechado em 2012.

Além de abastecer o mercado nacional, é habilitada a exportar para mais de 150 países. Em Itaberaí, a São Salvador Alimentos possui três unidades industriais e um sistema de integração com mais de 184 parceiros com 591 aviários que criam os frangos de corte, situados em 18 municípios goianos.

O frigorífico fica em uma área de mais de 100 hectares e abate atualmente 270 mil aves/dia. A empresa possui uma fábrica de rações com produção de 140 toneladas por hora para alimentar todo o plantel. Há, também, um incubatório com capacidade para incubar 11,4 milhões de ovos por mês. Possui ainda dois armazéns de grãos com capacidade de armazenar 77.000 toneladas.