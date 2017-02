SME informa data em que será anunciado cronograma de convocações de concurso

Previsão é de que etapa inicial de nomeações ocorra em aproximadamente 15 dias

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) informou nesta segunda-feira (20/2) que já iniciou a primeira etapa da convocação dos aprovados no concurso público da Educação, homologado no final do ano passado pela gestão do ex-prefeito Paulo Garcia (PT).

A previsão é de que esta etapa inicial de nomeação ocorra em até 15 dias. A pasta informa, ainda, que, a partir de março, será anunciado um cronograma com as convocações.

O compromisso havia sido firmado com os concursados no último 10 de fevereiro, após manifestação em frente à sede da SME. Na ocasião, representantes da pasta esclareceram aos manifestantes que a convocação inicial seria realizada paulatinamente, sem previsão para chamamento de cadastro reserva, por exemplo.