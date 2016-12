Sinfônica Jovem de Goiás faz concerto oficial de Ano Novo na China

Repertório destaca a música brasileira, com composições de Villa-Lobos, Guarnieri e clássicos da MPB, como Manhã de Carnaval, Garota de Ipanema e Aquarela do Brasi

Grande público e transmissão ao vivo pela TV marcaram a apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás na última quinta-feira, dia 29, no Nanjing Poly Theatre, a mais importante sala de concertos da China na atualidade que fica na cidade de Nanjing. Foi o terceiro concerto da Orquestra Jovem no país. A turnê vai até o dia 5 de janeiro e é apoiada pelo governo de Goiás, que custeou parte das passagens.

Mais de 2 mil pessoas assistiram à apresentação que foi considerada como concerto oficial de Ano Novo na província de Jiangsu. Entre eles, cerca de 700 autoridades governamentais. Para o coordenador das festividades, Zhang Jian, foi um momento histórico que, segundo ele, promoveu uma importante aproximação entre China e Brasil e, também, entre Goiás e a província de Jiangsu.

Após o concerto, os organizadores promoveram uma confraternização entre os músicos da Sinfônica Jovem e grupos de artistas locais. Nanjing tem 12 milhões de habitantes e é a capital da Província.

Na sequência da turnê, a Orquestra se apresentará ainda em Shaoxing, Shaoxing Keqiao, Deqing, Hangzhou e Shengsi. São cidades próximas a Shangai. O repertório dos concertos destaca a música brasileira, com composições de Villa-Lobos, Guarnieri e clássicos da MPB, como Manhã de Carnaval, Garota de Ipanema e Aquarela do Brasil. (Do site Goiás Agora)